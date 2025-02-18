Перенесший инфаркт Озджан Дениз сделал заявление

Перенесший инфаркт на съемочной площадке сериала «Kızıl Goncalar» 52-летний турецкий актер и певец Озджан Дениз сделал заявление.

Турецкие СМИ сообщили о том, что после оказания первой медицинской помощи, ему была проведена ангиография и затем актер был выписан домой для восстановления - через две недели О.Дениз будет вновь госпитализирован, ему предстоит установка стента в пораженную коронарную артерию.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех друзей и близких, которые беспокоились, звонили и спрашивали. Утром на съемочной площадке я пережил сердечный приступ. Благодаря вмешательству моего доктора, и заботе моей любимой жены, все это позади. Сейчас я чувствую себя отлично, все в порядке», - отметил О.Дениз в Instagram Stories.