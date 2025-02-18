Скончался звезда сериала «Çocuklar duymasın» Эмин Гюмюшкая

На 77-м году жизни не стало известного турецкого актера Эмина Гюмюшкая, который стал любимцем зрителей благодаря роли Сейяра Таяра в сериале «Çocuklar duymasın».

О смерти актера сообщил его близкий друг и коллега Зафер Алгёз на своей странице в социальной сети Instagram, подчеркнув, что Э.Гюмюшкая являлся его профессиональным наставником.

Эмин Гюмюшкая также был известен по своим ролям в таких популярных проектах, как «Seksenler», «Arka sıradakiler», «Yeşil deniz», «Avrupa yakası» и «Tatlı hayat».