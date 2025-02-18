Агентство кино Азербайджана представило свой павильон на Берлинском международном кинофестивале – ФОТО

С 13 по 23 февраля в столице Германии проходит 75-й Берлинский международный кинофестиваль (Berlinale).

Агентство кино Азербайджана (ARKA) представило на фестивале в собственном павильоне национальное кино и культурное наследие страны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В мероприятии участвуют начальник отдела международных связей Министерства культуры Фаррух Джумаев, исполняющий обязанности генерального директора ARKA Орхан Фикретоглу, сотрудник агентства Сабина Багирова, представители Азербайджанского культурного центра в Берлине, а также группа азербайджанских режиссеров и продюсеров.

В рамках поездки делегация проводит встречи и обсуждения, направленные на более широкое распространение азербайджанского кинематографа в мире и установление сотрудничества в этой сфере.

Отметим, что ведущие мировые кинематографические центры и продюсерские компании представляют свои фильмы и проекты на Европейском кинорынке (European Film Market - EFM), который проходит в рамках фестиваля.