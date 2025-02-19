Презентована песня Азербайджана для конкурса «Евровидение-2025»: В ней звучит саз - ВИДЕО

Группа Mamagama выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025» с песней «Run with U» (слова Асафа Мишиева, музыка Асафа Мишиева, Гасана Гейдара и Романа Зилианева).

«Run with U» принесет на сцену «Евровидения» новый свежий звук с современными звуковыми технологиями, мощными ритмами и впечатляющей мелодией. Песня нацелена на то, чтобы подарить слушателям вдохновляющие эмоции», - отмечается в официальном пресс-релизе, посвященном премьере песни и снятому на нее видеоклипу, презентованному на официальном YouTube канале конкурса «Евровидение».

В предыдущие годы азербайджанские национальные инструменты звучали на сцене «Евровидения», но впервые в конкурсной песне прозвучит азербайджанский национальный инструмент – саз.