​​​​​​​Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен отпраздновали день рождения младшего сына – ФОТО

Впервые звезды турецких сериалов Бурак Озчивит и Фахрия Эвджен стали родителями в 2019 году - у пары родился сын, которого назвали Каран.

После рождения первенца актриса снялась в нескольких проектах, а затем взяла творческий перерыв, который, как оказалось, был связан с беременностью – в середине января 2023 года Ф.Эвджен родила второго сына, которого назвали Керем, ему исполнилось 2 года.

Кадры с празднования дня рождения младшего сына Фахрия Эвджен представила на своей официальной странице в социальной сети Instagram, сопроводив их следующим комментарием: «Мой дорогой Керем, пахнущий цветами. Я тебя очень люблю».



