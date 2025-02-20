На сайты, входящие в состав Global Media Group, совершена массовая хакерская атака

Из-за этой кибератаки в данный момент возникли проблемы с функционированием сайтов Report.az, Oxu.az, Media.az, Baku.ws, Caliber.az и телеканала Baku TV.

«Хакеры пытаются проникнуть в серверы и панели управления сайтов, а также размещают изображения на главных страницах сайтов», - говорится в официальном сообщении Global Media Group, в котором отмечается, что для предотвращения массовых кибератак принимаются неотложные меры, и специалисты в данный момент работают над восстановлением работы сайтов.

Подчеркивается, что это не обычная DDoS-атака, а профессиональная комплексная кибератака - одновременно была передана информация в компетентные органы по всем этим атакам.

Работы по устранению проблемы продолжаются.