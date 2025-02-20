Температура воздуха в Баку даже в дневные часы будет ниже 0°C

Прогнозируемая погода в Баку и на Абшеронском полуострове станет самым длительным холодным периодом этой зимы.

С сегодняшнего вечера в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха опустится до -2°C., а с 21 февраля ожидается, что температура даже в дневные часы будет ниже 0°C, что может привести к образованию льда на дорогах.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова заявила в комментарии 1news.az, что в Баку и на Абшеронском полуострове процесс отрицательных температур и снегопадов ранее наблюдался в течение 1-2 дней, однако на этот раз холодная и нестабильная погода будет продолжаться 5 дней, что станет самым длительным холодным периодом этой зимы.

«В течение этого периода ожидается, что температура воздуха будет от -3 до 0°C, с периодическими снегопадами, а усиление северного ветра сделает ощущение холода еще более выраженным», - отмечает И.Ибрагимова.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов подчеркнула важность внимания к предупреждениям, выданным Национальной гидрометеорологической службой, о предстоящей снежной, морозной и ветреной погоде в Баку, на Абшеронском полуострове и в большинстве регионов: «Из-за угрозы образования льда на дорогах важно организовать нашу работу и деятельность в соответствии с погодными условиями. Рекомендуется заранее ознакомиться с погодными предупреждениями и проявлять осторожность».