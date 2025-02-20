Кино на неделю: Боди-хоррор, ставящий под сомнение современные стандарты красоты и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Моди: Три дня на крыльях безумия»

Жанр - драма, комедия (Великобритания, Венгрия, Италия, Саудовская Аравия)

Режиссер - Джонни Депп

В главных ролях: Риккардо Скамарчо, Антония Деспла, Брюно Гуэри, Райан Макпарланд, Луиза Раньери, Стивен Грэм, Аль Пачино

Рейтинги: Кинопоиск – 6,5/10, IMDb – 6,2/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины.

«Разбитые сердца»

Жанр - драма, мелодрама, криминал (Франция, Бельгия)

Режиссер - Жиль Леллуш

В главных ролях: Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль, Малик Фрика, Мэллори Ванек, Ален Шаба, Бенуа Пульворд, Венсан Лакост, Жан-Паскаль Зади

Рейтинги: Кинопоиск – 7,5/10, IMDb – 7,2/10, Rotten Tomatoes – 6,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Юный Клотер влюбляется в скромную Джеки из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на темную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе.

«Субстанция. Идеал»

Жанр – ужасы (Новая Зеландия)

Режиссер - Саша Рейнбоу

В главных ролях: Джоена Сон, Джесс Хун, Джаред Тернер, Иден Харт, Сепи Тоа, Сяо Ху, Марк Митчинсон

Рейтинги: Кинопоиск – 5,6/10, IMDb – 6,6/10, Rotten Tomatoes - 6,6/10

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: Получив стипендию престижного университета, китаянка Вэй переезжает в Новую Зеландию и селится у тёти, чья дочь учится на том же факультете. Девушка комплексует из-за родимого пятна на лице, поэтому мечтает продолжить работу погибшего отца, пытавшегося создать революционное средство для борьбы с несовершенствами кожи. Это заинтересовывает университетского преподавателя, которому срочно нужен проект для продления финансирования - так Вэй получает доступ в лабораторию. Тем временем отношения с двоюродной сестрой и новыми сокурсницами становятся всё хуже.

«Aşk sadece bir an»

Жанр – драма, романтика (Турция)

Режиссер – Мустафа Котан

В главных ролях: Эмирхан Чакал, Берфин Нилсу Акташ, Гонча Вуслатери

Рейтинги: IMDb – 4,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Рюзгар и Хаял происходят из совершенно разных миров. Несмотря на их контрастные происхождения и культурные барьеры, они преодолевают свои тягостные прошлые события, сохраняя любовь.

«Tur rehberi»

Жанр – комедия (Турция)

Режиссер – Хакан Алгюль

В главных ролях - Джем Гелиноглу, Алп Ойкен, Атылган Гюмюш

Рейтинги: IMDb – 6,1/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Молодой гид Эрджюмент не подозревает, что с ним произойдет, когда он отправится в путешествие с группой пожилых туристов, поклявшихся умереть. Он отправляется в самое трудное путешествие в своей жизни и оказывается в центре неожиданных событий, где все идет не так, как планировалось.

«Aslan Hürkuş 4: Hürjet oyunda»

Жанр – анимация (Турция)

Режиссеры - Х. Синан Гюнгёр, Халил Озтюрк, Семих Турали

В главных ролях: Фатих Озкул, Элиф Гизем Айкул, Хакан Кошар

Рейтинги: IMDb – 6,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Герои мультфильма отправляются в сложное приключение, чтобы вернуть Аслана и его друзей. Оказавшись в разных частях планеты под названием Миниген, дети и летающие аппараты должны преодолеть препятствия на своем пути, чтобы воссоединиться.