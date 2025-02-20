Задержаны основные участники наркосети, у которых изъято 72 кг наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

В Главное управление по борьбе с наркотиками МВД поступила оперативная информация о том, что значительное количество наркотиков было нелегально ввезено в страну и организована их продажа.

В результате проведения очередной специальной операции на территории Сабунчинского и Низаминского районов были задержаны главные участники наркосети - ранее судимые 40-летний Алим Халилов и 33-летний Афган Дунъямалиев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

При осмотре их личных вещей и автомобиля было обнаружено и изъято 72 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами, опий и психотропное вещество метамфетамин.

В ходе расследования было установлено, что А.Халилов и А.Дюнъямалиев являются основными участниками сети, занимающейся незаконным оборотом наркотиков – в своих показаниях они сообщили, что приобрели наркотические средства через гражданина Ирана, чья личность в настоящее время расследуется, с целью доставки их по различным адресам.

По факту было возбуждено уголовное дело, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде ареста - операции продолжаются с целью выявления других членов наркосети и привлечения их к уголовной ответственности.