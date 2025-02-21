Температура воздуха в Баку на 7,5 градуса ниже климатической нормы

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове идет снег, дует сильный северо-западный ветер, наблюдается метель.

«В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове зарегистрировано 3 градуса мороза, что на 7,5 градуса ниже многолетней климатической нормы. Согласно многолетним метеорологическим данным, климатическая норма для февраля составляет +4,5 градуса», - отмечает пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Также И.Ибрагимова рассказала, что в некоторых горных районах Азербайджана высота снежного покрова достигает 1 метра.