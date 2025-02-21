Температура воздуха понизится еще на 5 градусов

В связи с снежной, морозной и метельной погодой на территории страны ожидается снижение видимости на магистральных дорогах до 1-2 км до утра 22 февраля, а также понижение температуры воздуха еще на 5 градусов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

С учетом того, что из-за снежной, морозной и метельной погоды дороги могут покрыться льдом, водителям рекомендуется быть осторожными и ответственными.

Во избежание неприятных ситуаций следует придерживаться предупреждений, призывов и рекомендаций, регулярно публикуемых Национальной гидрометеорологической службой.