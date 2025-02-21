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История морозов: Когда в Баку фиксировали самые низкие температуры?

First News Media17:42 - Сегодня
История морозов: Когда в Баку фиксировали самые низкие температуры?

Самая низкая температура в феврале за последние 40 лет была зафиксирована в 2012 году, а морозная погода, начавшаяся 1 февраля, длилась 13 дней.

Минимальная температура воздуха 8 февраля в Баку составила минус 11 градусов, тем самым побив рекорд 9-10 февраля 1969 года (9,6 градуса мороза).

Как передает 1news.az, об этом сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, в феврале 2014 года морозный период длился 8 дней, а самая низкая температура составила минус 7,6 градуса: «Минимальная температура воздуха составляла 5,5 градуса в 2021 году, 3,4 градуса в 2017 году, 3,1 градуса в 2023 году и 2,8 градуса в 2024 году. Однако в указанные годы продолжительность такого периода в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 1-3 дня».

Начавшееся со вчерашнего дня резкое похолодание сохранится еще несколько дней, сообщил он.

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