К уборке снега и льда на улицах Баку привлечено более 2000 рабочих – ФОТО

Коммунальные службы Исполнительной власти города Баку и районов столицы работают в усиленном режиме для очистки снега, который интенсивно шел с прошлой ночи.

Ночью и в утренние часы специализированная техника посыпала технической солью наклонные участки, улицы и проспекты, где существует риск гололеда, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

С раннего утра сотрудники коммунальных служб и привлеченные дополнительные рабочие силы проводят очистку территорий перед станциями метро, автобусными остановками, пешеходных тротуаров, а также перед общественными заведениями, предприятиями общественного питания, учебными, медицинскими и другими учреждениями. Также посыпаются солью обледеневшие участки, проводятся другие работы по уборке снега и льда.

В связи с этим в различных районах столицы созданы пункты хранения технической соли.

Отметим, что в общей сложности к этим работам привлечено около 100 единиц специальной техники и более 2000 рабочих - уборка снега и льда будет продолжаться в течение дня.