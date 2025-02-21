В Баку оперативно убрали сломанные из-за снежной и ветреной погоды деревья

В связи с нестабильными и ветреными погодными условиями в столице сотрудники Хозяйственного объединения по озеленению города Баку, как и другие структуры Исполнительной власти Баку, работают в усиленном режиме.

Ночью из-за сильного ветра было повреждено и сломано 5 деревьев, которые мобильные группы объединения оперативно убрали, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

Также были обрезаны поврежденные ветки, а территория очищена.