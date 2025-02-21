Погода на субботу: В Баку ожидается до 5° мороза

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 22 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки в виде снега. Днем будет перерыв в осадках. Периодически усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня станет мягче.

Температура воздуха ночью будет 2-5° мороза, днем от 2° мороза до 1°тепла. Ночью и утром дороги будут покрыты льдом. Атмосферное давление составит 769 мм рт. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 70-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега. Есть вероятность, что он будет интенсивным в отдельных местах. В некоторых местах возможен туман. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 2°тепла, ночью в горах 8-13° мороза, в высокогорьях 16-21° мороза, днем 5-8° мороза.

В некоторых местах дороги могут быть покрыты льдом.