Гражданам напомнили, куда обращаться по вопросам теплоснабжения

Для обеспечения стабильного и качественного теплоснабжения, а также повышения удовлетворенности потребителей в условиях нестабильной погоды, в тепловых хозяйствах АО «Azəristliktəchizat» проведены необходимые работы.

Об этом сообщили Trend в обществе.

Отмечается, что соответствующие структурные подразделения приведены в полную готовность для оперативного устранения возможных проблем в сфере услуг.

«Граждане могут обратиться по возникающим проблемам в «Call-центр» 956 «Azəristliktəchizat» или на официальные активные страницы общества в социальных сетях», – сообщили в АО.

Следует отметить, что АО «Azəristliktəchizat» обеспечивает тепловой энергией 3 871 жилой дом и более 185 тысяч квартир через 554 котельные, находящиеся на его балансе в городе Баку и регионах республики.

Напомним, что на территории страны продолжается холодная погода с периодическими снегопадами.