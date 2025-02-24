Незаконной вырубкой деревьев природе нанесен ущерб в размере более 44 тысяч манатов

В Азербайджане продолжается борьба с экологическими правонарушениями.

В Управлении досудебного производства Генеральной прокуратуры проведено расследование по фактам незаконной вырубки деревьев на территории Саатлинского, Исмаиллинского, Губинского, Гусарского районов и города Сумгайыт, сообщает 1news.az со ссылкой на Генпрокуратуру.

В ходе расследования было установлено, что в городе Сумгайыт на улице Джафара Джаббарлы, в селах Гара-Нуру Саатлинского района, Ханкенди Исмаиллинского района, на территории муниципалитета Гюндюзгала Гусарского района и в южной части магистральной автомобильной дороги Губа-Худат в Губинском районе были незаконно вырублены в общей сложности 215 деревьев, не входящих в лесной фонд. В результате природе был нанесен ущерб в размере более 44 000 манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188.2 (“Самовольное строительство или монтаж на земельном участке без законных прав собственности, использования или аренды”) и 259.1 (“Незаконная вырубка деревьев, кустарников или другой растительности, наносящая значительный ущерб”) Уголовного кодекса, материалы направлены в органы внутренних дел для проведения следствия.