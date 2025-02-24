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Исследование субкультуры автош: Автомобиль «Жигули» стал ключевым объектом выставки в галерее YAY – ФОТО

Феликс Вишневецкий18:15 - Сегодня
Исследование субкультуры автош: Автомобиль «Жигули» стал ключевым объектом выставки в галерее YAY – ФОТО

21 февраля Галерея YAY представила первую персональную выставку Саида Шарифа «Identity Drift», в рамках которой представлены работы, продолжающие его глубокое исследование вопросов идентичности и самовыражения на основе собственных взглядов.

Выставка объединяет серию документальных фотографий, охватывающих шесть лет, а также инсталляции, созданные специально для выставочного пространства, и объекты реди-мейд, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу YARAT.

Экспозиция использует интерьер галереи для создания симметричных и двухчастных композиций работ. На втором этаже центральное место занимают созданные локально интерпретации традиционных кавказских шапок, выполненные в сотрудничестве с местным ремесленником. Представленные в серии «Папаха» элементы подвешены в воздухе: висящие под потолком полуироничные и полушутливые головные уборы подвергнуты деконструкции художником в современной интерпретации. Блестящие виниловые стены формируют угол галереи, открывая зрителю искаженные образы.

Другим важным элементом выставки является фотопроект «Ветреные ветровые стекла» («Windy Windshields»), который представляет собой архивную коллекцию фотографий, публикаций и авторских принтов, отражающих автомобильную культуру и субкультуру Баку. Эта серия охватывает всю галерею и оформлена в экстравагантную золотую алюминиевую рамку, отражая китчевую и игривую эстетику автомобильной субкультуры, одновременно связывая ее с более широкой идентичностью города.

Интерес Саида Шарифа к культурному наследию и смешению субкультур очевиден в его исследовании субкультуры автош (от английского «auto show»). На выставке также в качестве ключевого объекта представлен ВАЗ-21011 «Жигули» – автомобиль, принадлежащий автошу. Через эту игривую инсталляцию художник акцентирует внимание на популярной с 1990-х годов практике молодых водителей демонстрации автомобильных трюков, возникшей на фоне социокультурных изменений и растущего влияния западного китча и поп-культуры в местных СМИ, что, в свою очередь, сформировало эту субкультуру.

Неотъемлемой частью выставки является сопроводительное фэнзин издание «Ветреные ветровые стекла» («Windy Windshields») для тех, кто желает глубже погрузиться в проект.

Куратором выставки является Захра Маммадова.

О художнике

Саид Шариф (род. в 1996 г., в Баку) — мультидисциплинарный художник, работающий в Баку. Он работает в таких медиа, как фотография, иллюстрация, концептуальное искусство и граффити. Его творческий путь начался еще в юном возрасте с иллюстрации, а позже перерос в граффити под псевдонимом «Wish». Открыв для себя фотографию, позволяющую освоить разнообразные техники и методы, Саид начал новый этап художественного исследования. При поддержке своих близких друзей-фотографов Саид Шариф основал творческий коллектив “ordinary.city”, который фокусируется на глобальном взгляде на современную фотографию. Работы художника характеризуются глубоким интересом как к локальным, так и к глобальным социально-культурным вопросам, а также исследованием сложностей современного человеческого опыта. В своей практике он использует искусство как преобразующий инструмент для создания красоты, позитивности и диалога между различными медиа.

Выставка Саида Шарифа «Identity Drift» продлится до 31 августа.

Напомним, что галерея YAY расположена по адресу: ул. Кичик Гала, 5.

ФОТОГРАФИИ СТАВИМ СЛАЙДОМ

Фотографии предоставлены пресс-службой YARAT

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