Дорожная полиция задержала наркозависимого таксиста, не имеющего водительских прав - ВИДЕО

Водитель автомобиля марки Mercedes Агасеид Агаев был задержан сотрудниками Дорожной полиции на стационарном посту.

При проверке документов выяснилось, что у водителя-таксиста нет прав на управление транспортным средством - кроме того, поскольку его действия вызвали подозрения, его пригласили на медицинское обследование, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время обследования было установлено, что А.Агаев принимает наркотические вещества. Решением суда он административно арестован на 15 суток.

«Главное управление государственной дорожной полиции требует прекращения противоправных действий со стороны людей, которые, находясь под воздействием наркотиков, садятся за руль и создают угрозу для жизни других участников дорожного движения. Сообщаем, что будут приняты более строгие меры против таких случаев», - подчеркнули в МВД АР.