Погода на среду: В Баку ожидается мокрый снег

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 26 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега, ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0-3° мороза, днем - +1-3° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм рт. ст. до 768 мм рт. ст. Относительная влажность ночью и днем составит 65-75%. Ночью и утром на некоторых дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана в основном тоже без осадков, однако утром в горных районах возможны дожди и снег. В некоторых местах осадки могут быть интенсивными. В отдельных районах также возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем - +3-7° тепла. В горах ночью - 8-13° мороза, в высокогорных районах - 18-23° мороза, днем - 3-8° мороза.

На дорогах сохранится гололедица.