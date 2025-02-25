Брат шехида демонтировал мемориальную доску в школе: Госагентство внесло ясность

Присвоение образовательным учреждениям и классным комнатам имен наших шехидов и героев, размещение их фотографий в классах служат делу привития молодому поколению примеров героизма, укрепления чувства патриотизма и популяризации национальных ценностей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного агентства по дошкольному и общему образованию, в котором также отмечается следующее: «В Самухском районе в средней школе поселка Институт на протяжении учебного года проводились различные мероприятия в этом направлении, были организованы классы, названные в честь семерых шехидов Первой и Второй Карабахской войн. Кроме того, во дворе школы был построен родник в память о шехидах».

Отмечается, что ранее в социальных сетях были распространены видеокадры, на которых брат шехида Гасана Гасанова – Нахид Гасанов – снимает с классной комнаты мемориальную доску, посвященную памяти погибшего.

В связи с этими кадрами Госагентство сообщает, что мемориальная доска в честь шехида была размещена в классной комнате, предназначенной для обучения младших классов: «В рамках процесса оснащения классных комнат новыми учебными средствами и их реорганизации данный класс был переведен в другое помещение.

Нахид Гасанов, выразив свое недовольство этим процессом, по собственной инициативе снял мемориальную доску со стены».

Подчеркивается, что руководство школы предложило семье шехида вновь разместить доску в той же классной комнате или другом помещении по их выбору: «В этом вопросе руководство школы с уважением относится к памяти шехида и мнению его родственников, стремясь разрешить ситуацию на основе взаимного согласия».