На проспекте Гейдара Алиева восстановлено движение транспорта – ФОТО

На главной дороге проспекта Гейдара Алиева Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана были проведены соответствующие работы по восстановлению, связанные с произошедшей ранее аварией на водопроводной трубе, проходящей под проспектом.

В результате временные ограничения на движение были сняты в кратчайшие сроки, сообщает 1news.az со ссылкой на Госагентство.

Напомним, что ограничение движения было вызвано аварией на водопроводной трубе, проходящей под участком проспекта в сторону станции метро «Кероглу». Сразу после происшествия на место были направлены сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и соответствующих органов.

Агентством были приняты дополнительные меры безопасности в зоне аварии. Соответствующие органы начали работу ночью, к утру авария была устранена.