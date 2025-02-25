В Пираллахи в жилом здании произошел пожар – ВИДЕО

В горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном на улице Самеда Вургуна в Пираллахинском районе Баку.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства.

В результате проведенных в соответствии с оперативной обстановкой необходимых и срочных мер пожар в двухэтажном здании, состоящем из деревянных конструкций и имеющем общую площадь 3500 кв. м, был ликвидирован без возможности распространения.

Огнем были охвачены легковоспламеняющиеся конструкции кровли здания на площади 300 кв. м и трехкомнатной квартиры на втором этаже площадью 100 кв. м, а также конструкции кухни другой трехкомнатной квартиры площадью 80 кв. м в зоне 40 кв. м.

Большая часть здания и другие квартиры были защищены от возгорания.