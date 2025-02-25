За прошедший день в Азербайджане зарегистрировано одно ДТП с пятью пострадавшими

По сообщению начальника отдела Главного управления дорожной полиции Ровшана Тагиева, за прошедший день на территории страны было зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 5 человек, случаев летального исхода и тяжких повреждений не зафиксировано.

Главное управление дорожной полиции продолжает контрольные и профилактические меры для обеспечения безопасности дорожного движения и призывает всех участников движения строго соблюдать правила.

«Не забывайте, что соблюдение правил дорожного движения - это гарантия безопасности!» - подчеркнули в Дорожной полиции.