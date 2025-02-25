В Азербайджане сохраняется морозная погода

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 10:00 25 февраля, на территории страны сохраняется морозная погода, однако начавшиеся ночью осадки постепенно прекратились.

Высота снежного покрова составляет: в Загатале (Алибей) - 75 см, Гахе (Сарыбаш) - 50 см, Алтыагаче - 34 см, Лерике - 58 см, Шеки - 29 см, Грызe - 23 см, Огузе - 21 см, Халтане, Шамахе и Дашкесане - 20 см, Нефтчале - 18 см, Шахбузе - 16 см, Шахдаге и Габале - 15 см, Гёйгёле и Ярдымлы - 13 см, Исмаиллы и Лянкяране - 12 см, Губе и Балакене - 11 см, Астаре и Гядабее - 9 см, Гобустане, Нахчыване, Садараке, Гусаре, Гёйчае и Ордубаде - 7 см, в Баку и некоторых местах Абшеронского полуострова - 8 см.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в равнинных районах — минус 7°C, в Нахчыванской АР и горных районах — минус 14°C, в высокогорных районах - до минус 21°C.