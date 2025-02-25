Стало известно, сколько человек госпитализированы из-за гололеда в Баку

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения в связи с погодными условиями с 24 февраля до настоящего времени обратились 90 человек.

У пострадавших в основном диагностированы переломы, деформация в области запястья и предплечья, острая боль и отечность, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что 15 человек были госпитализированы для проведения операции.