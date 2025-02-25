Завтра на этих улицах и проспектах Баку будет ограничено движение транспорта

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта.

«Эти меры принимаются для обеспечения удобного, бесперебойного и безопасного передвижения людей, почитающих память жертв трагедии», - отметили в Главном управлении дорожной полиции города Баку.

26 февраля с 08:00 до окончания церемонии будет ограничено движение и изменены маршруты на улицах, пересекающихся, соединяющихся и идущих параллельно проспекту Ходжалы: Мехди Мехдизаде, Камандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Везирова и Иззета Оруджова.

«Рекомендуется по возможности сократить использование личных автомобилей и отдать предпочтение общественному транспорту», - подчеркнули в Главном управлении дорожной полиции.