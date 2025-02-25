Гололед в Баку: Заносы на дорогах и пробки из-за аварий – ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД АР сообщает о том, что гололед на некоторых дорогах стал причиной дорожно-транспортных происшествий, произошедших вчера вечером.

Сообщается, что в Низаминском районе на улице Микаила Алиева, напротив Национальной гимнастической арены, движущийся в сторону станции метро «Кероглу» по мосту грузовой автомобиль занесло на покрытой льдом дороге, водителю удалось избежать аварии в последний момент.

Другой инцидент произошел в Сабунчинском районе, в направлении аэропорта - здесь один из легковых автомобилей занесло на скользкой дороге, что привело к ДТП и образованию пробки.