Коллектив Министерства культуры почтил память жертв Ходжалинского геноцида – ФОТО

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида руководство и коллектив Министерства культуры посетили памятник «Ana harayı» («Крик матери»), воздвигнутый в память о жертвах трагедии.

К памятнику были возложены цветы, почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида - одного из самых страшных преступлений против человечности в истории.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии осадили город Ходжалы и зверски расправились с мирным населением. Жители города были убиты с особой жестокостью: погибли 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 1275 были взяты в заложники и подверглись пыткам. Судьба 197 человек, взятых в заложники, до сих пор неизвестна. 5379 жителей Ходжалы были насильственно изгнаны из родных мест, полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного из них.