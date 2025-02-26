Мама и бабушка известного азербайджанского певца трагически скончались: Он обвиняет скорую в опоздании – ФОТО

Мама и бабушка известного певца Илькина Фуада скончались от угарного газа – по мнению И.Фуада, трагедия произошла из-за того, что сотрудники скорой медицинской помощи не прибыли вовремя.

«25 февраля в 23:12 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок с подозрением на отравление угарным газом двух женщин в поселке Бузовна Хазарского района», - цитирует Azxeber.com TƏBİB.

Отмечается, что вызов был передан первой свободной бригаде скорой помощи в 23:19. В 23:30 бригада уже была на месте, однако возникли трудности с нахождением адреса из-за неточности адреса и невозможности связаться с указанным контактным лицом для вызова. Подчеркивается, что, тем не менее, в 23:36 бригада прибыла на место.

«Скорая помощь зафиксировала факт доврачебной смерти двух человек женского пола. Однако по настоянию присутствующих на месте бригада госпитализировала одного из умерших (1962 года рождения) в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. В медицинском учреждении был подтвержден факт кончины этого человека. Тела были переданы в морг под наблюдением правоохранительных органов», - заявили в TƏBİB.