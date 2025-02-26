Скорость ветра в Баку достигает 16 м/с

По данным Национальной гидрометеорологической службы на 14:00 26 февраля, в некоторых районах страны наблюдаются осадки и ветреная погода.

В Гахе, Загатале, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, а также в отдельных местах Абшеронского полуострова временами идет снег.

В соответствии с желтым предупреждением, скорость западного ветра усилилась до 21 м/с - в Лачине, 20 м/с - в Шахдаге, 18 м/с - в Дашкесане, 17 м/с - в Кяльбаджаре, 16 м/с - в Баку и на Абшеронском полуострове, а также до 15 м/с - в Загатале, Шеки и Ярдымлы.

Температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - 2°C, в равнинных районах - до 9°C, в Нахчыванской АР - до 3°C тепла. В горных районах зафиксирован мороз до -8°C, в высокогорье - до -15°C.