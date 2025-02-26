TƏBİB о том, когда медицинские услуги в частных клиниках оказываются бесплатно

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) внесло ясность в вопрос о том, нужно ли оплачивать медицинскую услугу в частном медучреждении в случае направления туда гражданина в связи с тем, что оказание данной медуслуги в государственном медучреждении невозможно.

Если в медицинском учреждении, в которое обратился гражданин, невозможно предоставить необходимую медицинскую услугу, квалифицированный врач выдает направление в другое государственное медицинское учреждение. То есть, в первую очередь оценивается возможность оказания медицинской услуги в государственной медицинской организации. Только в случае, если оказание услуги в государственном медицинском учреждении невозможно, выдается направление в частное медучреждение.

«Гражданин на основании направления, выданного государственной медицинской организацией, обращается в частное медицинское учреждение, имеющее договор с Государственным агентством обязательного медицинского страхования, и может бесплатно воспользоваться медицинскими услугами в рамках Пакета услуг обязательного медицинского страхования», - отметили в TƏBİB.

Подчеркивается, что в этом случае стоимость оказанной гражданину медицинской услуги оплачивается вышеупомянутым Агентством частному медицинскому учреждению, с которым заключен договор.