Известная голливудская актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет
Актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет, сообщает New York Post.
По данным издания, тело актрисы нашла ее мать в элитном жилом комплексе One Columbus Place, который находится на Манхэттене, утром в среду. Незадолго до смерти актриса перенесла операцию по пересадке печени.
В последние месяцы Трахтенберг делилась в соцсетях тревожащими постами. На опубликованных фотографиях она выглядела истощенной и слабой, что заставило некоторых поклонников тревожится за ее состояние. Многие стали предполагать, что актриса стала жертвой наркотиков. В январе прошлого года Трахтенберг ответила обеспокоенным поклонникам, заявив, что она «счастлива и здорова».
Актриса родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Её первая значимая роль была сыграна в возрасте девяти лет в культовом сериале 90-х на Nickelodeon «Приключения Пита и Пита», где она исполнила роль эксцентричной подруги Ноны Ф. Мекленберг. Особую популярность Трахтенберг получила после того, как снялась в сериалах «Сплетница», «Баффи — истребительница вампиров» и фильме «Евротур».