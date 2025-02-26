Известная голливудская актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет

Актриса Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет, сообщает New York Post.

По данным издания, тело актрисы нашла ее мать в элитном жилом комплексе One Columbus Place, который находится на Манхэттене, утром в среду. Незадолго до смерти актриса перенесла операцию по пересадке печени.

В последние месяцы Трахтенберг делилась в соцсетях тревожащими постами. На опубликованных фотографиях она выглядела истощенной и слабой, что заставило некоторых поклонников тревожится за ее состояние. Многие стали предполагать, что актриса стала жертвой наркотиков. В январе прошлого года Трахтенберг ответила обеспокоенным поклонникам, заявив, что она «счастлива и здорова».