В Баку ожидается снег, температура воздуха составит до 3 градусов мороза

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, с вечера 26 февраля до дневных часов 27 февраля в Баку и некоторых частях Абшеронского полуострова ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега.

В отдельных местах полуострова осадки могут носить кратковременный интенсивный характер. С вечера 26 февраля до утра 27 февраля температура воздуха составит 1-3 градуса мороза.

В связи с ожидаемыми погодными условиями ночью и утром на ряде дорог возможен гололед.