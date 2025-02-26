Граждане ОАЭ оштрафованы за незаконную охоту в Билясуварском районе

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе очередных контрольных мероприятий задержали иностранных граждан, незаконно охотившихся на территории Билясуварского района.

В результате расследования было установлено, что нарушителями являются граждане Объединенных Арабских Эмиратов – Матар Мохаммед Карам Аль Мандоос Альблоши и Обайд Джума Обайд Заид Алькетби, сообщает 1news.az со ссылкой на Госслужбу.

По факту был составлен административный протокол, каждому из нарушителей выписан штраф в размере 2000 манатов.