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Самира Раджабли: Я пою песни, за которые мне не стыдно - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:06 - 03 / 03 / 2025
Самира Раджабли: Я пою песни, за которые мне не стыдно - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с музыкантом, певицей, одним из востребованных голосов в озвучивании рекламных роликов в Азербайджане Самирой Раджабли.

- Долгое время вы выступали под сценическим именем Samira Jazzy, но сравнительно недавно отказались от него и выступаете как Самира Раджабли. С чем это было связано? Как смена сценического имени повлияла на ваше творчество и карьеру?

- Абсолютно никак. Начнем с того, что от псевдонима Samira Jazzy я не отказывалась - это со мной с юных лет. А с недавнего времени представляюсь Самирой Раджабли, только потому что в восприятии слушателей «Jazzy» ассоциировалось только с одним музыкальным жанром, хотя я являюсь мультижанровой певицей.

- Какие события или люди оказали наибольшее влияние на вашу жизнь как музыканта и человека? Какой момент в карьере вы считаете самым значимым на данный момент?

- Какое событие? Мое рождение. С самого детства я была очень музыкальным ребенком, могла на слух играть на фортепиано любую мелодию. Дальше была музыкальная школа имени Бюльбюля, университетские конкурсы и КВН, в которых я активно участвовала.

Все это продолжалось до тех пор, пока я не познакомилась с ныне покойными композиторами Наилей и Хикметом Мирмаммедли. Именно с этим знакомством начались мои первые шаги в карьере профессиональной певицы. А самым значимым моментом в карьере я считаю возвращение на сцену и знакомство с Айтен Исмихановой, которая является композитором моей первой песни.

- Как мне кажется, раньше вы больше делали ставку на кавер-версии, а сейчас активно записываете композиторские песни, на которые снимаете клипы, появляетесь в телевизионных программах и т.д. Что повлияло на этот поворот в вашей карьере? Почему вы решили сделать акцент на авторских песнях?

- Это не совсем поворот, это - новая ступень. Вы правы, я активно записываю композиторские песни. Соответственно, на некоторые из них снимаю клипы, и благодаря этому меня приглашают на телевизионные передачи. Но я по-прежнему исполняю каверы в надежде, что могу дать этим песням второе дыхание, а также надеюсь, что когда-то будут делать каверы на мои песни.

- Какие аспекты вашего творческого пути были самыми трудными, но важными для вашего развития как личности и артиста?

- Найти своего композитора и режиссера, а своего продюсера, стилиста и визажиста я нашла давно, в своем лице (улыбается).

- Что для вас сегодня важнее – коммерческий успех или признание аудитории за ваше творчество?

- Конечно, признание аудитории, и именно за творчество.

- Какие качества, на ваш взгляд, важны для успешной карьеры в музыке, каким образом вы стараетесь их развивать в себе? Считаете ли вы себя успешной певицей? И что для вас успех в целом?

- Чтобы создавать музыку, нужно любить музыку, знать музыку, жить музыкой. В целом я себя считаю успешным человеком. Я занимаюсь любимым делом, я один из востребованных рекламных голосов, я пою песни, которые мне нравятся, выхожу на телевизионные передачи, которые мне нравятся, и интервью даю журналистам, которые мне нравятся.

- Каково ваше отношение к музыкальным конкурсам? Как вы думаете, что они могут дать артисту в долгосрочной перспективе? Не планируете, к примеру, участие в российском «Голосе» или нашем «Səs Azərbaycan»?

- В долгосрочной перспективе артисту могут помочь только талант и усердный труд над собой. Музыкальные конкурсы являются шансом стать на время популярным. Сама я не планирую участвовать ни в каких музыкальных конкурсах.

- В какой музыкальной стилистике вы чувствуете себя наиболее комфортно? Есть ли жанры, которые вы хотите попробовать в будущем?

- Я себя чувствую очень комфортно за стойкой микрофона, и все, что я до сих пор исполняла, доставляло мне удовольствие. И в будущем планирую петь песни, которые близки мне по духу вне зависимости от жанра.

- Как вы относитесь к современным трендам в музыке, какие изменения видите в азербайджанской музыкальной индустрии? Довольны ли вы происходящим в современной азербайджанской музыке? Что, по вашему мнению, следует изменить?

- К современным трендам в азербайджанской музыке я никак не отношусь, так же, как и они никак не относятся ко мне. Довольна ли я происходящим в современной азербайджанской музыке? Теми представителями азербайджанской эстрады, которых предпочитаю слушать, я довольна более чем.

- Какие, на ваш взгляд, ключевые факторы помогают артисту продвигать свою музыку и набирать популярность в условиях сегодняшнего музыкального рынка? Важно ли для вас быть в трендах YouTube, первых строчках хит-парадов и т.д.?

- Думаю, в вашем вопросе уже скрыт ответ. Первые строчки хит-парадов, тренды YouTube, в целом популярность в условиях рынка имеет свою цену. Зашел на базар – купил.

- Что нужно для того, чтобы воспитать хороший музыкальный вкус? Что лично вам помогло в формировании вашего собственного восприятия музыки, и в чем, на ваш взгляд, заключается важность развития музыкального вкуса у слушателей?

- Чтобы воспитать хороший музыкальный вкус, нужно иметь воспитателя с хорошим музыкальным вкусом. Я выросла в семье, где папа безумно любил мировую классику, с самого детства он меня познакомил с творчеством Сергея Рахманинова, Шопена, Равеля… Я в 4 года знала полное имя Чарли Чаплина и кто такой Федерико Феллини.

- Насколько сложно сохранять индивидуальность, когда в музыкальной индустрии часто приходится учитывать запросы рынка? Что сегодня диктует азербайджанский музыкальный рынок вам? Как вы адаптируетесь под сегодняшние реалии?

- Считаю, что рынок никому ничего не диктует, каждый выбирает сам - что он поет, зачем он поет, для кого он поет и какую конечную цель он преследует. Я пою песни, за которые мне не стыдно. Я пою, потому что это мое призвание.

- Если бы у вас была возможность вернуться в начало своей карьеры и дать себе совет, что бы вы сказали? Какой опыт оказался для вас самым ценным?

- Если бы была возможность, дала бы совет - не делать такую долгую паузу. А самый ценный опыт, думаю, еще ждет меня впереди.

- Как вы видите свою карьеру в ближайшие 5–10 лет? Какие у вас амбиции, что бы вы хотели успеть сделать в музыкальной индустрии?

- Хочу, чтобы в старости я с уверенностью могла бы сказать: «Моя песенка уже спета».

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