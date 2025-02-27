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Азербайджанские эксперты представили цифровую карту минеральных ресурсов Армении

First News Media13:10 - Сегодня
Азербайджанские эксперты представили цифровую карту минеральных ресурсов Армении

Карта минерально-сырьевых ресурсов Армении была подготовлена ​​в бумажном формате в прошлом году, однако Иреван не позволил ее обнародовать.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Общественного объединения «Картографы Азербайджана», член коалиции Environmental Protection First (EPF) Мугабиль Байрамов на презентации цифровой карты минерально-сырьевых ресурсов Армении.

Он отметил, что по этой причине коалиция приняла решение подготовить цифровую версию карты и тем самым пресечь попытки скрыть ее от общественности.

По его словам, при подготовке карты был использован опыт геологов из дружественных Азербайджану стран, а также документы и карты, подготовленные азербайджанскими геологами в советское время.

Байрамов подчеркнул, что карта подготовлена на основе исторических карт с использованием топонимов Западного Азербайджана.

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