Как защитить себя при неблагоприятных погодных условиях – Советует МЧС

В связи с наблюдаемыми в стране неблагоприятными погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обратилось к гражданам с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности.

Так как холодная и снежная погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических обогревательных приборов, МЧС снова обращает внимание на важность соблюдения правил пожарной безопасности при их эксплуатации.

Так, не следует использовать обогревательные приборы, изготовленные нестандартным или кустарным способом, электросеть не должна перегружаться, а исправные обогреватели не должны оставаться без присмотра.

МЧС также рекомендует гражданам, особенно тем, кто живет в горных районах или отправляется в горы, постараться как можно меньше покидать населенные пункты в сильный мороз и метель. В случае крайней необходимости следует заранее сообщить близким о направлении своего движения, при использовании автомобиля следует обеспечить соответствие его технических характеристик сезону и наличие достаточного запаса топлива. Рекомендуется избегать мест, где возможны снежные лавины, включая крутые склоны, и возвратиться в населенный пункт до наступления темноты.

Кроме того, в случае гололеда на дорогах пешеходам следует выбирать обувь, устойчивую к скольжению, и передвигаться осторожно, не спеша, ступая всей подошвой. Если вы поскользнулись на льду, то, чтобы уменьшить силу удара, садитесь, а при падении сгибайте руки и вращайтесь, чтобы избежать травм. Желательно, чтобы пожилые люди использовали палку с резиновыми наконечниками или специальную трость с заостренными концами.

«Не забывайте: игнорирование правил — угроза вашей жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», - подчеркнули в МЧС.