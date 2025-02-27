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В Праге почтили память жертв Ходжалинского геноцида – ФОТО

Феликс Вишневецкий14:15 - Сегодня
В Праге почтили память жертв Ходжалинского геноцида – ФОТО

В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялась музыкально-инсталляционная постановка «Incomplete Weave» («Незавершенный узор»).

В ее центре - ткацкий станок с незавершенным карабахским ковром, окруженный разбросанными предметами быта, сожженным дневником, детскими игрушками. Все это словно замерло в моменте, воссоздавая атмосферу внезапного бегства, которое стало страшной реальностью для тысяч азербайджанских семей.

Под плач альта и пиано в исполнении альтистки Пражской филармонии Эльнары Тагизаде и композитора и пианиста Рамина Кулиева, на экране сменялись кадры документального фильма, демонстрирующего последствия той роковой ночи в Ходжалы.

Музыкальная программа, сотканная из произведений разных эпох и культур, превращала эту постановку в акт коллективной памяти. Звучали Adagio sostenuto – «Лунная соната» Л. ван Бетховена, Adagio Т. Альбинони, «Элегия» Ф.Амирова, тема из фильма «Список Шиндлера» Дж.Уильямса, «Баллада» Рамина Кулиева.

Переплетение европейской классики с азербайджанской музыкой, минорно звучащие темы скорби и надежды оживляли в памяти все преступления, совершенные против человечества.

Финальная «Баллада» Рамина Кулиева, исполненная с надрывом, словно собирала воедино боль поколений. В этой музыке звучала не только скорбь, но и неугасимая память, которая делает невозможным повторение трагедий. Когда последние ноты растворились в тишине, пространство словно застыло. Это была не просто постановка, а момент, когда история становилась личной для каждого.

Гостями вечера стали представители азербайджанской диаспоры, а также жители Праги разных национальностей – чехи, турки, казахи, украинцы, молдаване. По завершении постановки с речью выступил Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Чехии Яшар Алиев.

Стоит отметить, что ковры и ткацкий станок с незавершенным карабахским ковром являются экспонатами Azərxalça, представленными на выставке «Гармония двух красот: азербайджанского ковра и чешского хрусталя», организованной при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. На этой выставке представлены экспонаты ковров Azərxalça и чешских хрустальных изделий Halama как двух видов прикладного искусства, вошедших в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как подчеркнула автор идеи инсталляции постановки «Incomplete weave» Лейла Бегим, именно этот ткацкий станок стал для нее источником вдохновения, символизируя не только прерванные жизни, но и нить памяти, которую нельзя оборвать.

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