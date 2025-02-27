Снег в Баку будет идти еще три дня, температура воздуха опустится до 5 градусов мороза

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, с дневных часов 28 февраля по 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются мокрый снег и снег.

Местами осадки могут быть интенсивными - минимальная температура воздуха составит ночью - от -1 до -5 градусов, днем - от -1 до +1 градуса.

28 февраля в некоторых восточных районах, а с 1-го по 2 марта в большинстве районов ожидаются мокрый снег и снег, в некоторых местах возможны интенсивные осадки.

Минимальная температура воздуха составит: от -1 до -6°C - в равнинных районах, от -8 до -13°C - в горных районах и от -17 до -22°C - в высокогорье.

В связи с ожидаемой морозной и снежной погодой некоторые дороги покроются льдом.