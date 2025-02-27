​​​​​​​Находившийся в розыске мужчина пытался покинуть Азербайджан необычным способом - ФОТО

На погранично-пропускном пункте «Садарак» 26 февраля был задержан гражданин, совершивший попытку незаконного пересечения госграницы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на совместное заявление Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

В ходе осмотра легкового автомобиля марки Mercedes, которым управлял гражданин АР Мусеиб Исмаилов (1982 г.р.), направлявшийся из Азербайджана в Турецкую Республику, сотрудники Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета обнаружили в заранее подготовленном тайнике гражданина Азербайджана Ниджата Гезалова (1988 г.р.).

В ходе расследования было установлено, что задержанный разыскивается правоохранительными органами страны. Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.