Задержан глава стамбульского муниципалитета

В Стамбуле сегодня рано утром задержан глава муниципалитета по округу Бейкёз Алааттин Кёселер.

Как сообщает издание Haberler, 65-летний Кёселер был задержан в рамках расследования одного из уголовных дел по экономическим преступлениям.

Главная прокуратура Бейкёза выдала ордер на задержание четырех подозреваемых по статье «фальсификация тендера», в том числе, главы муниципалитета округа.

Также выданы ордера на арест, задержание и обыск в отношении 17 подозреваемых по обвинениям в «мошенничестве при проведении тендера» и «создании, членстве и оказании помощи организации в совершении преступления».

Задержание производилось сотрудникам и управлений полиции провинции Стамбул и по борьбе с финансовыми преступлениями.

Подозреваемые доставлены в управление полиции Стамбула для разбирательства.

Данное задержание вызвало широкий резонанс - ввиду того что Кёселер представляет оппозиционную Республиканскую народную партию, ее функционеры высказывают предположения о преследовании "по политическом мотивам".

Источник: Haberler