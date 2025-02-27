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Кино на неделю: Комедийный хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга и не только – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:00 - Сегодня
Кино на неделю: Комедийный хоррор «Обезьяна» по рассказу Стивена Кинга и не только – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Кончится лето»

Жанр - драма, триллер (Россия).

Режиссер - Максим Арбугаев, Владимир Мункуев.

В главных ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова.

Рейтинги: Кинопоиск – 7,9/10, IMDb – 6,7/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше - двадцать семь. У него за плечами - срок. Он вернулся и хочет просто жить - найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт - на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие баллы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

«Обезьяна»

Жанр – ужасы, комедия (США, Великобритания, Канада).

Режиссер - Осгуд Перкинс.

В главных ролях - Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Кристиан Конвери, Колин О’Брайэн, Элайджа Вуд, Роэн Кэмпбелл, Сара Леви.

Рейтинги: Кинопоиск – 6,3/10, IMDb – 6,5/10, Rotten Tomatoes – 6,3/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Когда братья-близнецы Билл и Хэл находят на чердаке старую игрушечную обезьянку своего отца, то начинается череда ужасных смертей.

«Настоящая боль»

Жанр - драма, комедия (США, Польша).

Режиссер - Джесси Айзенберг.

В главных ролях - Киран Калкин, Джесси Айзенберг, Уилл Шарп, Дженнифер Грей, Курт Эгиаван, Дэниэл Орескес, Лиза Садовы.

Рейтинги: Кинопоиск – 7,0/10, IMDb – 7,1/10, Rotten Tomatoes – 8,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Двоюродные братья Дэвид и Бенджи, которые не виделись какое-то время, отправляются в тур по Польше, чтобы почтить память любимой бабушки. Однако накопленные за долгие годы обиды и противоречия постепенно дают о себе знать.

«Баг бой - супергерой джунглей»

Жанр – мультфильм (Малайзия, Иран).

Режиссер - Бехнуд Некоэй.

В главных ролях - Хоман Хаджи Абдоллахи, Джавад Пезешкян, Хедая Хашеми, Миртахер Мазлуми, Марьям Радпур, Турай Наср, Ардешир Моназам.

Рейтинги: IMDb – 6,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Маленький Моусен - большой поклонник супергероев и любитель приключений. Однажды во время семейной поездки он попадает в волшебный лес и встречает тигра Тигрулю. Оказывается, что всем обитателям джунглей грозит смертельная опасность: злобные браконьеры охотятся на животных, пытаясь разгадать их тайну бессмертия и найти священное «сердце леса». Мальчик понимает, что пришло время представить миру нового супергероя - Баг Боя!

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