Сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме - ФОТО

В связи с наблюдаемыми погодными условиями сотрудники полиции продолжают нести службу в усиленном режиме.

В горных районах, таких как Гейгель, Дашкесан и Гядабей, наряду с основными магистралями, соединяющими населенные пункты, оперативно принимаются меры для устранения проблем на внутрипоселковых дорогах, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Обеспечена полная безопасность движения - всем нуждающимся в помощи предоставляется необходимая поддержка силами дополнительных полицейских нарядов.

Организованное совместно с другими государственными органами непрерывное дежурство продолжается.