МВД расследует жестокие собачьи бои, в которые были привлечены несовершеннолетние - ФОТО

Основатель расположенного в Загатале приюта для бездомных животных «Naynuxana», зоозащитник Низами Рамазанов рассказал на своей странице в социальной сети Facebook об очередном случае собачьих боев.

Н.Рамазанов представил в соцсети видеокадры жестоких собачьих боев, которые, по его словам, он взял в одном из Telegram-каналов – зоозащитник отмечает, что не знает, где конкретного проводились бои, и подчеркивает, что это произошло точно не в Загатале.

На кадрах видно, что к боям также привлечены несовершеннолетние, что создает реальную опасность для их жизни – в своих публикациях зоозащитник призывает соответствующие органы принять меры по данному вопросу.

1news.az направил в связи с произошедшим запрос в МВД, где в ответ заявили, что по данному вопросу проводится расследование.