В марте в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме

Март - переходный месяц между зимой и весной, поэтому погода в этом месяце бывает несколько нестабильной по сравнению с другими месяцами.

Несмотря на преобладание теплой погоды, периодическое проникновение холодных воздушных масс и антициклонов может привести к резкому снижению температуры и сильным осадкам, отмечают в Национальной службе гидрометеорологии.

В марте этого года среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, а в некоторых районах – немного выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, в ряде районов – немного выше. В первый день марта на территории страны прогнозируются осадки и мороз, в последующие дни ожидается умеренная погода без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 6-8°C тепла, что соответствует климатической норме и на 1°C выше нее. Ночью температура составит 3-8°C тепла, в некоторые дни - от 0 до -5°C мороза. Днем температура составит 8-13°C тепла, в первые дни месяца - до 2°C, в отдельные дни может повышаться до 15-20°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, местами – немного выше (норма 20-27 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре среднемесячная температура составит 5-8°C тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит от -5 до -10°C мороза, в некоторые дни - 1-6°C тепла. Днем воздух прогреется до 7-12°C, а в отдельные дни – до 15-20°C. Количество осадков ожидается в пределах нормы, местами немного выше (норма 22-44 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесан-Гядабее среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 2-5°C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура составит 5-10°C мороза, в некоторые дни - 1-6°C тепла, днем - 6-11°C тепла, в отдельные дни – 15-20°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, местами немного выше (норма 36-52 мм).

В Восточном Зангезуре: в Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане среднемесячная температура воздуха составит 4-7°C тепла, что тоже близко к климатической норме. Ночью температура составит 5-10°C мороза, в некоторые дни - 0-5°C тепла, днем – 5-10°C тепла, в отдельные дни – 13-18°C тепла. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы (норма 39-52 мм).

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчоле, Тертере и Физули среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-8°C тепла, что близко к климатической норме и на 1°C выше нормы. Ночью температура составит 1-6°C мороза, в некоторые дни - 2-7°C тепла, днем - 8-13°C тепла, в отдельные дни – 16-21°C.

Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, местами немного выше (норма 19-48 мм).

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре среднемесячная температура воздуха составит 4-7°C тепла, что близко к климатической норме и на 1°C выше нормы. Ночью температура составит 3-8°C мороза, в некоторые дни - 2-7°C тепла, днем – 7-12°C тепла, в отдельные дни – 15-20°C тепла. В высокогорных районах ночью - 13-18°C мороза, днем – 1-6°C мороза, в некоторые дни – 1-6°C тепла. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, местами немного выше (норма 23-90 мм).

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 7-9°C тепла, что близко к климатической норме и на 1°C выше нормы. Ночью температура составит 0-5°C мороза, в некоторые дни - 5-10°C тепла, днем - 10-15°C тепла, в отдельные дни – 18-23°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, местами немного выше (норма 24-45 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде среднемесячная температура воздуха составит 5-8°C тепла, что близко к климатической норме и на 1°C выше нормы. Ночью температура составит 0-4°C мороза, в некоторые дни - 3-8°C тепла, днем – 8-13°C тепла, в отдельные дни – 15-20°C тепла.

В горах ночью - 5-10°C мороза, в некоторые дни – 2-7°C тепла, днем – 7-12°C тепла, в отдельные дни – 15-19°C тепла.

Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы (норма 56-112 мм).