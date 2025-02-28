 В марте в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В марте в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме

Феликс Вишневецкий16:00 - Сегодня
В марте в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме

Март - переходный месяц между зимой и весной, поэтому погода в этом месяце бывает несколько нестабильной по сравнению с другими месяцами.

Несмотря на преобладание теплой погоды, периодическое проникновение холодных воздушных масс и антициклонов может привести к резкому снижению температуры и сильным осадкам, отмечают в Национальной службе гидрометеорологии.

В марте этого года среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, а в некоторых районах – немного выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, в ряде районов – немного выше. В первый день марта на территории страны прогнозируются осадки и мороз, в последующие дни ожидается умеренная погода без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 6-8°C тепла, что соответствует климатической норме и на 1°C выше нее. Ночью температура составит 3-8°C тепла, в некоторые дни - от 0 до -5°C мороза. Днем температура составит 8-13°C тепла, в первые дни месяца - до 2°C, в отдельные дни может повышаться до 15-20°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, местами – немного выше (норма 20-27 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре среднемесячная температура составит 5-8°C тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура составит от -5 до -10°C мороза, в некоторые дни - 1-6°C тепла. Днем воздух прогреется до 7-12°C, а в отдельные дни – до 15-20°C. Количество осадков ожидается в пределах нормы, местами немного выше (норма 22-44 мм).

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также в Дашкесан-Гядабее среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 2-5°C тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура составит 5-10°C мороза, в некоторые дни - 1-6°C тепла, днем - 6-11°C тепла, в отдельные дни – 15-20°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, местами немного выше (норма 36-52 мм).

В Восточном Зангезуре: в Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине и Зангилане среднемесячная температура воздуха составит 4-7°C тепла, что тоже близко к климатической норме. Ночью температура составит 5-10°C мороза, в некоторые дни - 0-5°C тепла, днем – 5-10°C тепла, в отдельные дни – 13-18°C тепла. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы (норма 39-52 мм).

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Джейранчоле, Тертере и Физули среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-8°C тепла, что близко к климатической норме и на 1°C выше нормы. Ночью температура составит 1-6°C мороза, в некоторые дни - 2-7°C тепла, днем - 8-13°C тепла, в отдельные дни – 16-21°C.

Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, местами немного выше (норма 19-48 мм).

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре среднемесячная температура воздуха составит 4-7°C тепла, что близко к климатической норме и на 1°C выше нормы. Ночью температура составит 3-8°C мороза, в некоторые дни - 2-7°C тепла, днем – 7-12°C тепла, в отдельные дни – 15-20°C тепла. В высокогорных районах ночью - 13-18°C мороза, днем – 1-6°C мороза, в некоторые дни – 1-6°C тепла. Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы, местами немного выше (норма 23-90 мм).

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 7-9°C тепла, что близко к климатической норме и на 1°C выше нормы. Ночью температура составит 0-5°C мороза, в некоторые дни - 5-10°C тепла, днем - 10-15°C тепла, в отдельные дни – 18-23°C. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы, местами немного выше (норма 24-45 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде среднемесячная температура воздуха составит 5-8°C тепла, что близко к климатической норме и на 1°C выше нормы. Ночью температура составит 0-4°C мороза, в некоторые дни - 3-8°C тепла, днем – 8-13°C тепла, в отдельные дни – 15-20°C тепла.

В горах ночью - 5-10°C мороза, в некоторые дни – 2-7°C тепла, днем – 7-12°C тепла, в отдельные дни – 15-19°C тепла.

Количество осадков ожидается в пределах климатической нормы (норма 56-112 мм).

Поделиться:
580

Актуально

Точка зрения

Овечьи шкуры и волчьи амбиции: Как Армения саботирует мирный процесс

Общество

В Баку считают, что Армения должна приветствовать суд над армянами, обвиняемыми в ...

Общество

В связи со строительством дороги деревья пересажены на другую территорию - ФОТО

Общество

В марте в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет соответствовать ...

Общество

В Турции призвали Рабочую партию Курдистана сложить оружие

В Баку считают, что Армения должна приветствовать суд над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях

Дорожная полиция обратилась к водителям

Ким Чен Ын отдал приказ держать в боевой готовности ядерное оружие

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Фактическая погода: В Азербайджане сохраняется морозная и снежная погода

В Баку завтра ожидаются снегопады

Снег в Баку будет идти еще три дня, температура воздуха опустится до 5 градусов мороза

Стали известны подробности гибели 15 человек в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Орбан: Возглавляемых послом США ЛГБТ-парадов больше в Будапеште не будет

Сегодня, 17:50

В США утвердили нового посла России

Сегодня, 17:47

Министр экономики Микаил Джаббаров посетил Хорватию

Сегодня, 17:38

В Турции призвали Рабочую партию Курдистана сложить оружие

Сегодня, 17:30

В Баку считают, что Армения должна приветствовать суд над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях

Сегодня, 17:27

Дорожная полиция обратилась к водителям

Сегодня, 17:15

В Германии неизвестные похитили более 100 бочонков пива

Сегодня, 17:12

Румыния готова стать хабом для миротворцев

Сегодня, 17:08

Ким Чен Ын отдал приказ держать в боевой готовности ядерное оружие

Сегодня, 17:04

Арестован водитель, систематически создававший реальную угрозу безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

Задержана журналистка Фатима Мовламлы

Сегодня, 16:30

В мирном договоре с Баку нет упоминания о наблюдательной миссии ЕС, заявляют в Иреване

Сегодня, 16:27

В связи со строительством дороги деревья пересажены на другую территорию - ФОТО

Сегодня, 16:20

Овечьи шкуры и волчьи амбиции: Как Армения саботирует мирный процесс

Сегодня, 16:15

Лукашенко предложил производителям пересесть с «Мерседеса» на коня

Сегодня, 16:13

В марте в Азербайджане среднемесячная температура воздуха будет соответствовать климатической норме

Сегодня, 16:00

Россия и США обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения

Сегодня, 15:45

«Капуста, лук, картошка…» Лукашенко указал, что свое должно быть людям по карману

Сегодня, 15:40

Причина смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг останется неизвестной

Сегодня, 15:37

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства

Сегодня, 15:28
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55