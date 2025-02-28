Арестован водитель, систематически создававший реальную угрозу безопасности - ВИДЕО

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Управления полиции Гарадагского района задержали водителя автомобиля Mercedes Нурана Фатуллаева, который систематически нарушал правила дорожного движения, создавая реальную угрозу безопасности других участников движения, в районе поселка Локбатан.

На водителя был составлен административный протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД АР.

Решением суда Н.Фатуллаев лишен водительских прав сроком на один год и арестован в административном порядке на 15 суток.