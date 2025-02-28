Завершено производство фильма Ильгара Сафата о Ходжалинском геноциде – ВИДЕО

Кинокомпания «Нариманфильм» с гордостью сообщает о завершении производства полнометражного художественного фильма «Doğma torpaq» (Родная Земля), автором сценария и режиссером-постановщиком которого является Ильгар Сафат.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил директор компании «Нариманфильм», продюсер художественных и документальных фильмов Нариман Маммадов – отметим, что Н.Маммадов является продюсером фильма «Doğma torpaq».

«Этот фильм охватывает важные исторические события, произошедшие в Азербайджане начиная с 80-х годов, и затрагивает трагические моменты, которые не оставляют равнодушным никого. «Doğma torpaq» расскажет о жестоком изгнании тысяч азербайджанцев с родных земель в Западном Азербайджане, исходе из Кафана, а также о событиях, связанных с оккупацией армянами Карабаха и прилегающих районов Азербайджана. В фильме также затронуты ужасающие события Ходжалинского геноцида и победный день 8 ноября 2020 года, когда Азербайджан одержал важнейшую победу» - рассказывает Нариман Маммадов.

Отмечается, что в съемках проекта принимали участие около тысячи человек, и зрители смогут увидеть целую галерею персонажей, за которыми будут следить в разных ситуациях, наблюдая за их трансформациями в условиях исторических событий.

«Фильм «Doğma torpaq» обещает быть мощным и эмоционально насыщенным произведением, которое затронет сердца зрителей и оставит неизгладимый след в их памяти» - подчеркивает продюсер.

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