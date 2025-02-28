В Баку из автомобиля украдено 90 000 манатов и 20 000 долларов

В столице Азербайджана из автомобиля было украдено 90 000 манатов и 20 000 долларов (34 000 манатов).

О произошедшем в социальной сети Facebook сообщил начальник управления пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев, отметивший, что совершивший преступление человек думал, что не оставил следов.

«Однако полиция установила место, где скрывался подозреваемый, и задержала его. Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление» - отмечает Э.Гаджиев.