В Имишли задержаны уличные гонщики, среди них - подросток

В Имишли задержаны водители, устроившие гонки и разместившие видео в соцсетях.

Сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции Имишлинского районного полицейского управления в ходе проведенных мероприятий были выявлены и задержаны Ульви Самидханов, Фарид Гулиев и один подросток, которые, управляя автомобилями марки «ВАЗ» и «BMW», грубо нарушали правила дорожного движения, устраивая гонки и создавая серьезную опасность для других участников движения на территории района, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Собранные в отношении водителей материалы были направлены в суд для вынесения решения. Согласно решению суда, Фарид Гулиев был арестован в административном порядке на 15 суток с ограничением водительских прав на 1 год, а Ульви Самидханов был оштрафован.